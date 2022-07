Amnesty, manifestazione abortista a Roma

A seguito della sentenza della Corte suprema degli Usa che, il 24 giugno, ha abolito la sentenza Roe v. Wade che garantiva il diritto di interrompere la gravidanza, Amnesty International Italia ha indetto una protesta vicino all’ambasciata statunitense a Roma.

“L’accesso all’aborto sicuro e’ un diritto umano, metterlo in discussione significa mettere a rischio donne, ragazze e qualsiasi persona che possa rimanere incinta. Oggi siamo qua per chiedere accesso sicuro e garantito all’aborto, in solidarieta’ con gli attivisti di tutto il mondo. Ogni passo indietro e’ un passo indietro per i diritti di tutte e di tutti”, ha detto Ilaria Masinara di Amnesty International. ansa

► Amnesty International è uno dei più grandi ostacoli ai diritti umani in tutta la Terra

