Zelensky: ricostruire l’Ucraina spetta a tutto il mondo democratico

Intervenendo da remoto alla Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina a Lugano, in Svizzera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che ricostruire il suo Paese spetta a tutto il mondo democratico. “Così la ricostruzione dell’Ucraina non è un progetto locale, non un progetto di una singola nazione, ma l’obiettivo comune di tutto il mondo democratico. Di tutti i Paesi che possono chiamarsi civilizzati”, ha affermato in apertura della conferenza di Lugano che deve tracciare le linee della futura ricostruzione del Paese, secondo un video diffuso dalla presidenza ucraina.Zelensky ha parlato in videoconferenza a rappresentanti dei Paesi alleati di Kiev e di molte istituzioni internazionali. (ASKANEWS – FONTE UKRAINIAN PRESIDENCY)

Condividi