Presidente del Comitato olimpico internazionale in visita a Kiev

Zelensky incontra il presidente del Comitato olimpico internazionale Bach

Il presidente dell’ucraina Zelensky ha rricevuto a Kiev il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach. “Più di centomila atleti ucraini non possono allenarsi. Centinaia di impianti sportivi sono stati distrutti. Ringrazio il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach per la decisione di stanziare un nuovo pacchetto di sostegno per gli olimpionici ucraini”, ha scritto Zelensky in un post in cui ringrazia Bach. / Instagram Zelensky

Fonte: Agenzia Vista

