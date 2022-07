Di Maio: se cade il governo sale lo spread

Di Maio: ‘se cade il governo, a pagare saranno italiani’. “Chi vuole far cadere il governo o sa cosa rischia o non lo sa che cosa si rischia in questo momento storico. Questo è un Paese abituato a cambiare i governi ma in questo momento storico se il governo cade non so a quanto può arrivare lo spread ma una cosa è certa: i costi continueranno a salire per le famiglie italiane; perché nel mondo c’è grande fiducia in questo governo, grande fiducia nel premier in Draghi e nel presidente Mattarella”, le parole di Luigi Di Maio.

