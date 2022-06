Aborto, Meloni: “FdI non vuole abolire la legge 194”

In molti da sinistra hanno criticato il suo silenzio interpretandolo come un sostegno alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, ma Giorgia Meloni ha deciso di fare chiarezza sul tema dell’aborto. “Corre l’obbligo di segnalare alcune questioni abbastanza banali a chi usa anche la sentenza della Corte americana in tema di aborto per attaccare Fratelli d’Italia, vaneggiando di proposte di abolizione della legge 194: Usa e Italia hanno ordinamenti giuridici profondamente diversi e che non possono essere paragonati” le parole della presidente di Fratelli d’Italia all’indomani della sentenza della Corte americana sull’interruzione di gravidanza.

“Negli Usa si discute da decenni della sentenza Roe vs Wade – ricorda ancora Meloni – ed è un dibattito che non può essere traslato in altri ordinamenti, parliamo di una repubblica federale con 50 stati diversi e con legislazioni differenti. La decisione della Corte suprema americana, da quello che abbiamo appreso, dice che la Costituzione Usa non riconosce un diritto all’aborto e per questo rimette ai singoli Stati americani e ai loro parlamenti il compito di regolamentare l’aborto. Saranno i rappresentanti eletti dal popolo, come dice la sentenza della Corte, a decidere”.

“Questo – spiega la numero uno di Fdi – è un quadro lontano anni luce da quello italiano, nel quale l’interruzione di gravidanza è consentita non in forza di sentenza ma di una legge votata dal Parlamento e che consente l’ivg a determinate condizioni ed entro un numero di settimane. Scenario molto diverso da quello Usa, nel quale si discute addirittura di aborto al nono mese di gravidanza o a nascita parziale. Sono due realtà che non vanno paragonate: chi lo fa, probabilmente, è in malafede o ha obiettivi ideologici”.



“Per quello che riguarda noi, continueremo semplicemente a chiedere e a operare perché venga applicata la prima parte della 194, relativa alla prevenzione, e per dare alle donne che lo volessero una possibilità di scelta diversa da quella, troppo spesso obbligata, dell’aborto”, conclude Meloni, che manda così un chiaro segnale a chi per l’ennesima volta non aveva perso tempo per attaccarla sul nulla. www.iltempo.it

