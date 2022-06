Il governo conferisce l’immunità al biolaboratorio internazionale ICGEB

QUESTO È L’ATTO PIÙ INCOSTITUZIONALE COMPIUTO DAL NOSTRO SISTEMA DI POTERE (NON SI PARLA PIÙ, ORMAI, DI APPARATO GOVERNATIVO DOTATO DI 3 FUNZIONI DISTINTE)

Leggete la gazzetta ufficiale del 15 giugno 2022 n.138.

A pagina 1:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia.

L’azienda si trova a Trieste e si chiama ICGEB. Il governo l’ha esentata da tutte le tasse, reso i locali inalienabili, personale con immunità.

Inoltre, l’azienda può avere conti in Italia ed all’estero con valute diverse rimanendo esenti da qualsiasi tassazione. Incredibile!!

Mai letto nulla di simile in Gazzetta ufficiale per una azienda.

Tutto il personale dipendente e loro familiari, godono immunità.

LEGGE 19 maggio 2022, n. 66.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/15/138/sg/pdf

Concedere l’immunità diplomatica ad una azienda privata significa aprire la strada alla liberalità più completa da parte del nostro sistema di potere politico, in spregio alla Costituzione e allo spirito della Norma di Diritto Internazionale.

Si costituisce, inoltre, un precedente che introduce la libertà di discriminare tra azienda ed azienda, tra individuo e individuo senza dichiarare i criteri di selezione. Cioè un atto dittatoriale. Nulla di più lontano dalla democrazia in cui la maggior parte del popolo italiano, purtroppo, si riconosce.

Stiamo assistendo ad una nuova forma di dittatura, gestita da privati e messa in atto da politici esecutori.

Mauro Rango

L’ICGEB è un’Organizzazione Internazionale intergovernativa che svolge un ruolo chiave nei campi della genetica molecolare e delle biotecnologie a livello mondiale, con laboratori di ricerca avanzata a Trieste, New Delhi (India) e Cape Town (Sud Africa)

