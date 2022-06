Putin: folli sanzioni dell’Occidente non hanno funzionato

Le sanzioni dell’Occidente “sono folli e sconsiderate, il loro scopo era schiacciare l’economia della Federazione russa ma non non hanno funzionato”. Gli Stati Uniti “pensano di essere l’unico centro del mondo” e, “dopo aver rivendicato la vittoria nella Guerra Fredda, si sono dichiarati il messaggero di Dio sulla Terra, che non ha obblighi, solo interessi”.

Ma ormai “l’era dell’ordine mondiale unipolare e’ finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo”, mentre “la Russia sta entrando in una nuova era di potenza e diventera’ ancora piu’ forte”. ANSA

