Kiev: colloqui con i russi a fine agosto dopo nostra controffensiva

ROMA, 18 GIU – Il capo della squadra negoziale con la Russia sulla guerra, David Arahamiya, ha affermato che l’Ucraina potrebbe riprendere “a fine agosto” i colloqui con i russi, sospesi di fatto dopo i colloqui a Istanbul il 29 marzo, dopo una serie di controffensive in alcuni posti.

“Fine agosto – ha risposto sulla ripresa dei colloqui il capo negoziatore a Voice of America, ripresa da Ukrainska Pravda – Non vogliamo condividere i nostri piani con i russi ma penso che condurremo una controffensiva in alcuni luoghi”. (ANSA).

Il generale ucraino Volodymyr Karpenko, comandante della logistica delle forze di terra, ha dichiarato che l’Ucraina ha perso tra il 30 e il 50% delle armi pesanti. Persi circa 1.300 veicoli da combattimento, 400 carri armati, 700 sistemi di artiglieria. Secondo Karpenko, le armi che l’Ucraina riceve ora coprono solo il 10-15% del fabbisogno.

