Russia-Ucraina, maxi rissa a sprangate tra ucraini e filorussi

Roma – Una maxirissa per le vedute differenti sulla guerra Russia-Ucraina. È quella scoppiata tra un gruppo di georgiani e armeni filorussi e alcuni ucraini in via di Casal Boccone, a Talenti. È finita con due feriti ma poteva andare peggio. In strada si sono utilizzate spranghe e cocci di bottiglie tra le due fazioni. Ad avere la peggio due giovani ucraini di 28 e 30 anni. Per sfuggire alla furia del branco si sono rifugiati in un teatro abbandonato, una volta parte di una casa di riposo.

Il ventottenne è finito al Sandro Pertini in codice rosso per un trauma cranico e ne avrà per almeno venti giorni. Il trentenne, anche lui trasportato dall’ambulanza del 118 al Pertini per la rottura del setto nasale, è stato poi trasferito all’Umberto I per l’aggravarsi delle condizioni.

A Talenti sono intervenute le volanti della polizia e le ambulanze. Il gruppo di aggressori, però, si era dileguato e in pochi, tra i presenti, hanno voluto raccontare cosa era successo. Ma la polizia è riuscita a identificare almeno due degli autori del pestaggio. https://roma.repubblica.it

