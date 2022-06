Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è in isolamento dopo essere risultato positivo a Covid. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma oggi. Lo comunica l’ufficio stampa del dicastero.

Speranza vaccinato e positivo al Covid

