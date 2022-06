Bonaccini ai contestatori: “Invece di fischiare andate a lavorare”

di Antonio Amorosi – Prima Bologna ieri Parma. Bonaccini contestato dai cittadini. Non tira una bellissima aria per il governatore del Pd dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Qualche giorno fa alla manifestazione di solidarietà per il medico Fabio Milani, che rischia la radiazione dall’Ordine dei medici, la folla urlava: “Bonaccini in galera”.

Ieri sera il governatore era a Parma per sostenere il candidato sindaco di bandiera Michele Guerra, ex assessore uscente della giunta Pizzarotti ma molto vicino proprio a Bonaccini. Guerra è il trait d’union tra la passata giunta di Parma post grillina, a guida Federico Pizzarotti, e la sinistra Pd emiliana che con nomi diversi, di padre in figlio, governa quasi ogni angolo di regione dal dopoguerra. Il motto è “riportare Parma alla sinistra”, facendo dimenticare sia la deludente stagione grillina che le precedenti giunte di centro-destra.

E’ l’ultimo comizio di piazza, prima del voto del 12 giugno. Dal palco, in sostegno del candidato di sinistra, Bonaccini arringa la folla ma dall’altra parte della piazza c’è il comitato di cittadini “No Cargo” che contesta i finanziamenti della Regione all’allungamento della pista dell’aeroporto Verdi. (affaritaliani.it)

