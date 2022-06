Vaccino Covid, Delgado: analisi di una fiala Pfizer al microscopio ottico

Il video di “Quinta Columna” tradotto in italiano. Il Dr. Delgado mostra i risultati dell’analisi di una fiala del siero “anti Covid” della Pfizer eseguita al microscopio ottico. “Non è un vaccino”.

Il Dottor Ricardo Delgado Martin è Laureato in Statistica presso l’Università di Sevilla. Master di specializzazione in Biostatistica. Post-laurea in Biologia della Salute: Microbiologia Clinica, Epidemiologia e Immunologia Clinica Applicata presso l’Università Europea Miguel de Cervantes. Esperto universitario in genetica clinica dell’Università Antonio de Nebrija. Attestato di contributo scientifico dell’Università di Sevilla e del S.I.P.I.E.

Il dr. Delgado ha partecipato alla trasmissione PIAZZA LIBERTA’ di sabato 22 Gennaio 2022

