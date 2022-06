Storico prosciuttificio ex Principe verso la chiusura: 49 lavoratori a casa

TRIESTE, 09 GIU – Lo storico prosciuttificio ex Principe (oggi Queen’s) di Trieste, che occupa 49 persone, chiuderà entro il 30 settembre prossimo. Lo hanno annunciato i vertici aziendali ai sindacati che lo hanno reso noto, come riportano alcuni media locali. La decisione sarebbe stata presa dopo il fallimento dell’intesa commerciale tra Queen’s (ex Kipre, ex Dukcevich) e la valtellinese (ma proprietà brasiliana Jbs) Rigamonti, come riporta il sito del Piccolo. Fallimento che pregiudicherebbe il progetto di rivalutazione e di sviluppo della realtà alimentare.

Come riporta il sito di TriestePrima, i sindacati, condannata la decisione dell’azienda, hanno previsto forme di protesta e sarebbero intenzionati a chiedere un incontro con esponenti della Regione Fvg e con l’azienda per scongiurare la chiusura. (ANSA).

Condividi