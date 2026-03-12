Accelera la desertificazione commerciale, dal 2012 scomparsi 156mila negozi

Vendite al palo per le piccole superfici, boom incontrollato degli affitti brevi (quadruplicati al Sud), crescita esponenziale dell’online e mancanza di provvedimenti di rigenerazione urbana: sono le principali cause di un costante e drammatico fenomeno, la desertificazione commerciale, che in Italia appare inarrestabile.

Tra il 2012 e il 2025, infatti sono scomparsi 156mila punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante, oltre un quarto del totale. E’ quanto emerge dall’analisi “Città e demografia d’impresa”, realizzata dall’Ufficio Studi Confcommercio, e presentata nel corso di un briefing con la stampa a Roma.

Crescono solo le imprese del comparto alloggio e ristorazione, +19mila, e aumenta il numero di locali commerciali sfitti. Il fenomeno della desertificazione commerciale, dunque, accelera – a un tasso medio annuo del 3,1% lo scorso anno – con il rischio che da qui al 2035 in Italia ci saranno città meno illuminate, alcuni quartieri-dormitorio, popolazione anziana con difficoltà a fare la spesa e anche l’ipotesi di un maggior degrado delle città stesse. ITALPRESS

