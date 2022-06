Biden valuta un ordine esecutivo a tutela del ‘diritto all’aborto’

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato, nella tarda serata di mercoledì che sta valutando la possibilità di firmare un ordine esecutivo per proteggere il diritto all’aborto se la Corte Suprema dovesse ribaltare, a fine mese, la sentenza Roe v. Wade che garantisce tale diritto a livello federale.

“Ci sono alcuni ordini esecutivi che potrei assumere, crediamo. Li stiamo valutando in questo momento”, ha detto Biden durante un’apparizione registrata sul programma serale “Jimmy Kimmel Live”. Biden ha poi esortato a non votare i repubblicani nelle prossime elezioni, ma a sostenere i democratici in modo che possano approvare una legge federale che codifichi la sentenza. La Casa Bianca sta lavorando in silenzio per preparare una risposta alla Corte Suprema, qualora la sentenza venisse ribaltata. (askanews)

