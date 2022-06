Italia dona 2 milioni di euro a Unicef per la scuola in Libano

Beirut, 8 giugno 2022 – L’Ambasciata d’Italia a Beirut, attraverso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ha annunciato oggi un impegno di finanziamento di 2 milioni di euro a sostegno del programma di riabilitazione scolastica dell’UNICEF per creare un ambiente di apprendimento più favorevole per studenti e insegnanti in Libano.

Dal 2015, con il finanziamento dell’Italia, l’UNICEF ha condotto importanti lavori di riabilitazione in 38 scuole pubbliche in tutto il paese, a beneficio di oltre 22.000 studenti che ora frequentano le lezioni in strutture migliorate e più sicure. Altre 7 scuole sono attualmente in fase di riabilitazione con il sostegno dell’Italia.

“Le scuole riabilitate con migliori standard di costruzione e sicurezza hanno un effetto molto positivo sull’ambiente di insegnamento e apprendimento dei bambini”, ha affermato Edouard Beigbeder, Rappresentante dell’UNICEF in Libano.

