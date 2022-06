Borrell chiede agli Stati membri più soldi “per la Difesa UE”

Difesa UE – “L’Europa deve anche sviluppare una politica di sicurezza e di difesa efficace, nonché dotarsi delle capacità necessarie per attuarla. Sebbene questa ambizione non sia nuova di per sé, c’è un nuovo impulso. La guerra voluta dalla Russia ha mostrato che serve un cambio di passo verso una maggiore condivisione degli investimenti nella difesa. Ed è stata questa la conclusione più importante della discussione sulla difesa al Consiglio Europeo, questa settimana”. Così Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, in un intervento su La Repubblica.

Difesa UE, si spende troppo poco

“I governi europei – sostiene – spendono troppo poco per la difesa e in modo troppo frammentato. Il risultato è che non abbiamo le capacità militari per garantire la nostra sicurezza o per essere un partner efficace della Nato. Dobbiamo spendere di più e dobbiamo farlo insieme”. Per Borrell “dobbiamo fornire incentivi finanziari per gli appalti congiunti e arrivare a una programmazione più strategica. Dobbiamo anche rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa Ue, sostenendo la ricerca e lo sviluppo e sfruttando il potenziale delle nuove tecnologie”.

La guerra tra Russia e Ucraina “si aggiunge a molte altre minacce, nel nostro vicinato e oltre. È in atto una sfida agli interessi europei in tutti i settori strategici, compreso quello cibernetico, marittimo e spaziale. In un mondo pericoloso, dobbiamo dotarci di mezzi per proteggerci. Questo richiederà non soltanto una maggiore, ma anche una migliore spesa per la difesa.

Per garantire la nostra sicurezza collettiva, dobbiamo investire di più insieme”, conclude Borrell. b www.askanews.it

