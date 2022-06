Pedopornografia: condannato ex direttore Caritas di Benevento

Tre anni e sei mesi. È la pena stabilita in primo grado con rito abbreviato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Emilia Di Palma, per don Nicola De Blasio. L’ex direttore della Caritas di Benevento era accusato di detenzione e scambio di materiale pedopornografico. Il giudice ha disposto la scarcerazione del parroco e la detenzione domiciliare in una struttura di Faicchio, in provincia di Benevento. Il pubblico ministero Barbara Aprea ne aveva chiesto la condanna a cinque anni.

Ex parroco della chiesa di San Modesto a Benevento, De Blasio fu arrestato in flagranza a novembre del 2021 durante una perquisizione domiciliare. Sul suo computer la Polizia trovò video e foto ritraenti minori. La perquisizione era stata chiesta dalla Procura della Repubblica di Torino sulla base dell’ipotesi investigativa che De Blasio avesse condiviso alcuni file pedopornografici tramite un social network.

Dopo alcuni giorni scontati agli arresti domiciliari, lo scorso 23 novembre il gip di Napoli aveva aggravato la misura cautelare a carico del parroco disponendone la custodia in carcere a Carinola, dove è rimasto fino a oggi.

“Attendiamo di leggere le motivazioni, ma molto probabilmente impugneremo in appello la sentenza di condanna – commenta Massimiliano Cornacchione, uno dei due avvocati di Don Nicola – siamo contenti che il giudice abbia accolto la nostra richiesta di trasferire don Nicola in una struttura dove potrà avviare anche un percorso di riabilitazione”. https://www.rainews.it

