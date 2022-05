Il marito di Nancy Pelosi arrestato per guida in stato di ebbrezza

Il marito della speaker della camera negli Usa Nancy Pelosi, Paul Pelosi, è stato arrestato in California per guida in stato di ebbrezza. Lo riporta il sito Tmz, sottolineando che Paul Pelosi è stato arrestato poco prima della mezzanotte nella contea di Napa. La cauzione per il suo rilascio è stata fissata a 5.000 dollari.

Nancy Pelosi non era con il marito al momento dell’arresto. “La Speaker non commenta fatti privati, che sono accaduti mentre lei era sulla costa orientale” degli Stati Uniti, fa sapere un portavoce. Paul Pelosi, 82 anni, è infatti stato arrestato in California. Nancy Pelosi invece è intervenuta alla Brown University, a Rhode Island. Nancy Pelosi e il marito sono sposati dal 1963 dopo essere incontrati alla Georgetown University. ansa

