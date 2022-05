I PROTAGONISTI CHE FANNO L’ITALIA – BARBARA BALANZONI

Armando Manocchia intervista Barbara Balanzoni, medico anestesista, laureata in giurisprudenza, che ha lavorato all’estero in Kosovo, come Ufficiale Medico del contingente italiano nel 2012, e in Afghanistan, come anestesista di Medici Senza Frontiere, nel 2013.

La d.ssa Balanzoni è stata sospesa dall’Ordine dei medici di Venezia per le sue posizioni critiche su “vaccini” anti Covid.

