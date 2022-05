Ue, Amendola: “Precedenza alla ricostruzione dell’Ucraina”

“Oggi la commissione europea ha preso una decisione saggia e improntata al realismo, quella di prolungare la clausola in modo che il Patto di stabilita’ nel 2023 sara’ oggetto di una discussione per la sua riforma”, ha detto il Sottosegretario per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola (Pd), a margine del Consiglio Affari Generali.

“E’ una risposta alle emergenze che stiamo vivendo, agli effetti economici dell’invasione militare russa dell’Ucraina e alle scelte in termini di energia”, ha aggiunto Amendola. Durante il Consiglio Affari Generali sono poi stati pianificati “i Consigli straordinari di maggio e giugno, alla cui base stanno due temi fondamentali, quello di ricostruzione dell’Ucraina e quello del RePowerEU“. ANSA

Condividi