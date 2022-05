Prof Sinagra: si accende una speranza

di Augusto Sinagra – SI ACCENDE UNA SPERANZA

La Signora Concettina Donnarumma di Frattamaggiore, di 97 anni di età e affetta da diverse e gravi patologie, tra le quali un tumore allo stato terminale, dopo essere andata in totale blocco cardiaco per più di due ore e un quarto, e avendo già ricevuto il sacramento dell’estrema unzione dal parroco Giovanni Diocisalvi, ha ripreso vita ed è riapparsa nelle condizioni fisiche e mentali di una quarantenne.

L’evento ha suscitato uno straordinario stupore in Paese per la miracolosa e completa guarigione.

La comunità scientifica non riesce a dare una spiegazione. Una folla festante si è adunata sotto la casa della signora Concettina.

Il Cardinale Parolin, previa autorizzazione del pampero ha attivato la Congregazione per le cause dei santi affinché già da adesso accerti la natura miracolistica dell’evento.

È accaduto infatti che è stata ritrovata sotto il cuscino del letto della signora Concettina una foto di Zalensky messa lì dal nipote della signora Ciro Esposito, esponente locale del PD.

Quasi in contemporanea a Ficarazzi in provincia di Palermo molti bagnanti hanno visto emergere dal mare la figura di Zelensky nudo e con una chitarra, il quale rivolto alla folla stupita ha voluto precisare che la signora di Frattamaggiore non era malata di Covid perché se no sarebbe sicuramente morta.

L’Amministratore delegato della Pfizer Biontech ha mandato un telegramma di ringraziamento al Presidente pagliaccio Zalensky.

Molti bagnanti si sono adunati sulla costa di Ficarazzi riuniti in preghiera in attesa della nuova apparizione del comico ucraino.

AUGUSTO SINAGRA – – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

