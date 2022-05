Allarme colera a Mariupol, in Ucraina. A lanciarlo è la direttrice regionale per le emergenze dell’Oms, Dorit Nitsan, citata dall’agenzia ucraina Unian. “Riceviamo informazioni da organizzazioni non governative che le acque reflue sono mescolate con l’acqua potabile. Questo minaccia la diffusione di molte malattie, in particolare il colera. Ci stiamo preparando con una campagna di vaccinazione”, ha detto Nitsan. tgcom24.mediaset.it

