Stramilano 2022, boom di malori “è stato il caldo”

Alla Stramilano 2022 si è registrato un alto numero di malori tra i partecipanti. Domenica 15 maggio sono state soccorse ben 120 persone contro le 86 del 2019. A comunicarlo la Croce rossa di Milano che era presente alla manifestazione podistica con diversi punti per offrire assistenza sanitaria.

A causare l’impennata di mancamenti è stato sicuramente il caldo, spiegano dalla Cri del capoluogo lombardo. Per fortuna solo una delle persone soccorse, un 30enne, si trovava in gravi condizioni per un colpo di calore che gli ha fatto perdere conoscenza. Dopo le prime attenzioni ricevute sul posto, è stata trasportato, in codice rosso, all’ospedale Policlinico di Milano, dove è stato poi stabilizzato. Ad accasciarsi al suolo dopo aver corso anche il terzo classificato alla mezza maratona, Ishmael Chelanga Kalale.

Stramilano 2022, malesseri dovuti al caldo…

La maggior parte degli interventi ha riguardato i partecipanti alla Stramilano Half Marathon al loro arrivo, per cadute, botte e piccoli traumi, oltre che per il malessere dovuto al caldo. Tra chi ha preso parte alla Stramilano 10 Km e Stramilanina 5km, alcune persone hanno ricevuto assistenza sul posto dopo aver accusato un colpo di calore una volta finita la corsa, all’Arena Civica. Oltre all’uomo portato in ospedale in rosso, ci sono state altre ospedalizzazioni – l’Azienda regionale emergenza urgenza parla di almeno 8 – al Niguarda, al Policlinico e al Fatebenefratelli, in codice giallo e verde. www.milanotoday.it

Condividi