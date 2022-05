Perugia, bimbo di un anno in condizioni disperate: ipotesi maltrattamenti

Un bambino di circa un anno è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia, dopo essere giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia. Sul piccolo sono state riscontrate anche alcune lesioni di natura non ancora chiara: una frattura alla testa e una tumefazione nella stessa area. La Procura, dopo aver aperto un’indagine, ha scoperto che il piccolo era stato già ricoverato in ospedale a marzo, per una frattura dell’omero destro. Tra gli inquirenti si fa largo l’ipotesi dei maltrattamenti.

Il bambino, di origini straniere e residente a Perugia, è stato trasportato di urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia domenica. Lì si è presentato un uomo che ha rivelato di essere il padre per poi far perdere le sue tracce senza fornire spiegazioni.

Bimbo di un anno in condizioni disperate

Il piccolo è arrivato in condizioni disperate, ma grazie all’interno dei rianimatori, quando tutto sembrava perduto, il suo cuore ha ripreso a battere. Il bambino è stato subito intubato e ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Ancora è presto per dire che sia fuori pericolo. Le sue condizioni sono monitorate costantemente.

La spiegazione della madre

La madre del bambino avrebbe spiegato che il piccolo si sarebbe soffocato mentre stava mangiando un biscotto. Per salvarlo, i genitori lo avrebbero prima scosso per farlo respirare, poi gli avrebbero gettato addosso dell’acqua e, infine, lo avrebbero avvolto con una coperta. tgcom24.mediaset.it

