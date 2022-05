Mosca: “miliziani Azov sono criminali di guerra, no ai negoziati”

Mosca: “I negoziati non possono riguardare i miliziani Azov”. I combattenti del battaglione Azov non possono essere oggetto di “negoziati politici”. Lo ha detto Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa ai colloqui con Kiev, mentre sono ancora in corso le trattative per l’evacuazione da Stallato. Medinsky, riporta la Tass, ha utilizzato l’appellativo di “criminali di guerra” nei confronti dei membri del battaglione ucraino che chiede aiuto per fuggire dall’acciaieria di Mariupol.

Zelensky a senatori Usa: Russia sia dichiarata Stato terrorista

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontrando una delegazione di senatori Usa, ha chiesto che la Russia sia ufficialmente dichiarata “Stato terrorista”. Lo ha detto lo stesso leader ucraino nel suo consueto messaggio serale. tgcom24.mediaset.it

Condividi