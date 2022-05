PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 21 maggio alle 20,30 su BYOBLU

“Chi semina, raccoglie” dice un antico proverbio.

Dopo due puntate di assenza, quella di sabato 7 e di stasera 14 maggio, sono lieto di annunciare di aver accolto l’invito di BYOBLU pervenutomi pubblicamente con un articolo sul sito di Byoblu e che altrettanto pubblicamente voglio ringraziare.

PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 21 MAGGIO alle 20,30 dagli studi di BYOBLU in Milano.

Il programma di informazione e approfondimento condotto da Armando Manocchia con i più autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario, giuridico e religioso di “quest’Italia, un’Italia che c’è, anche se viene zittita o irrisa o insultata, guai a chi me la tocca. Guai a chi me la ruba. Guai a chi me la invade“, (O.F), andrà in onda sabato 21 maggio alle 20,30 su BYOBLU la TV dei cittadini Dt 262, su Tivùsat 462 e su Sky 816.

La trasmissione sarà visibile anche sul sito web Byoblu e ImolaOggi nonché sui social media.

La puntata di sabato 21 maggio dal titolo:

“COSÌ NON PARLÒ ZARATHUSTRA. Provocazioni per capire il mondo” vedrà la partecipazione di autorevoli ospiti protagonisti del mondo economico, culturale e sanitario, quali:

Silvana DE MARI, medico – scrittrice.

Ettore GOTTI TEDESCHI, banchiere – economista.

Giovanni CASTELLINI RINALDI, chirurgo – ricercatore.

Per informazioni: info.piazzaliberta@yahoo.com

Condividi