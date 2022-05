Usa, palla da baseball autografata da Zelensky comprata per 50mila dollari

Una palla da baseball autografata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stata comprata all’asta per 50 mila dollari. Ad acquistarla è stato il proprietario degli Indianapolis Colts Jim Irsay dalla RR Auction di Boston e una parte dei proventi della vendita (secondo il sito Tmz 15 mila dollari) saranno donati per i soccorsi all’Ucraina.

Il leader di Kiev l’aveva firmata nel 2019 durante una visita a New York per partecipare all’Assemblea Generale dell’Onu. Sulla palla c’è il cognome di Zelensky scritto in corsivo ucraino e in stampatello in inglese, insieme alla sua firma e al logo della Mlb (la lega professionistica di baseball nordamericana).

Inoltre è accompagnata da una lettera firmata dal diplomatico ucraino Volodymyr Yelchenko, all’epoca ambasciatore del paese all’Onu, che la regalò allo specialista degli affari governativi Randy L. Kaplan, collezionista di palle da baseball autografate da leader mondiali. www.laregione.ch

