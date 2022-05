UE: confiscare i beni dei russi per risarcire l’Ucraina

L’Ue lavora per confiscare i beni dei russi e utilizzarli “per risarcire l’Ucraina”. La Commissione europea lavora a uno strumento per confiscare i beni di persone ed entità russe sanzionate in tutta l’Ue e far confluire le risorse in un fondo comune per risarcire l’Ucraina. Lo ha indicato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders.

“L’intenzione successiva è di chiedere ai Paesi di destinare le risorse finanziarie delle confische a un fondo comune che consenta di finanziare le vittime della guerra, l’Ucraina e gli ucraini“, ha sottolineato. tgcom24.mediaset.it

