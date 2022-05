Bill Gates positivo al Covid: “per fortuna sono vaccinato”

Bill Gates positivo al Covid – “Sono risultato positivo al Covid. Sto riscontrando sintomi lievi e sto seguendo il consiglio degli esperti, isolandomi fino a quando non sarò di nuovo in salute. Ho la fortuna di esser stato vaccinato e aver ricevuto la dose booster, oltre ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche”. Così, su Twitter, Bill Gates ha annunciato la sua positività. Sottolineando come la sua fondazione sia alacremente al lavoro nella lotta alla pandemia.

“La Gates Foundation si riunisce oggi per la prima volta dopo due anni”, ha scritto il filantropo e fondatore di Microsoft, che parteciperà ai lavori in remoto, con l’intento di “vedere tutti e ringraziarli per il loro duro lavoro. Continueremo a lavorare con i partner e faremo tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia”, ha aggiunto nei suoi tweet. tg24.sky.it

Condividi