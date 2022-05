Onu: riaprire porti ucraini, evitare carestia mondiale

Il governo dell’Ucraina ha ordinato la chiusura dei porti di Berdiansk, Mariupol, Kherson e Skadovsk “fino al ripristino del controllo” su queste città, come riferito da Ukrinform che cita il sito web del Consiglio dei Ministri ucraino.

Onu: riaprire i porti ucraini, evitare una carestia mondiale. Appello del Programma alimentare mondiale (Pam) per la riapertura dei porti dell’Ucraina per scongiurare l’incombente minaccia di carestia. “I porti nella zona di Odessa, nel sud dell’Ucraina, devono essere riaperti con urgenza per evitare che la crisi globale della fame sfugga al controllo”, si legge sul sito del Pam.

“I silos di grano dell’Ucraina sono pieni. I porti ucraini sul Mar Nero sono bloccati, lasciando milioni di tonnellate di grano intrappolate in silos a terra o su navi che non possono muoversi”. In precedenza la Fao ha affermato che 25 milioni di tonnellate di grano sono bloccati nel Paese. tgcom24.mediaset.it

