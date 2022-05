Zelensky non vuole la pace. “Il presidente ucraino Vladimir Zelensky non ha bisogno di alcun trattato di pace. Per lui la pace è la fine”. Lo ha scritto sul suo canale Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev citato dalla Tass. “Zelensky continuerà a mendicare all’Occidente armi e denaro esprimendo preoccupazione per gli ucraini”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it

