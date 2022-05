Malore improvviso, l’agente Fabio Chiesi muore a 48 anni

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Fabio Chiesi, agente scelto della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, è morto nella notte, ucciso da un malore a soli 48 anni. E’ accaduto alle 5,30 di questa mattina. L’uomo – sposato con una collega della polizia locale e padre di tre figlie – è uscito di casa per prendere qualcosa in auto e si è accasciato. Lo scrive www.reggionline.com

La prima a dargli soccorso è stata la moglie. Poi in via della Repubblica, a Roteglia, sono arrivati i sanitari del 118. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri, presto raggiunti dai colleghi di Fabio Chiesi.

“Il pensiero in questo momento va alla famiglia, alla moglie e alle tre figlie – dice commosso il comandante della polizia locale dell’Unione, Italo Rovati – Un duro colpo per tutti. Ci lascia una persona capace, un amico, un operatore molto qualificato”.

