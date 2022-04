Biden chiederà al Congresso 33 miliardi di dollari per Kiev

Joe Biden chiedera’ al Congresso di autorizzare 33 miliardi di dollari per Kiev, di cui 20 per aiuti militari, per sostenere l’Ucraina nella guerra contro la Russia. Lo ha riferito un alto dirigente dell’amministrazione Usa.

Biden annuncerà anche la confisca dei beni degli oligarchi russi, riferisce la Casa Bianca in una nota.

“Di concerto con la sua richiesta al Congresso di nuovi aiuti per Kiev, il presidente Biden invierà una proposta per un pacchetto legislativo per la confisca dei beni degli oligarchi che consentirà al governo di utilizzare i proventi per sostenere l’Ucraina”, si legge.

Biden parlerà alle 10.45 ora locale (le 16.45 in Italia) del “sostegno agli ucraini nella difesa del loro Paese e della loro libertà contro la brutale guerra della Russia”. Lo riferisce la Casa Bianca. ANSA

Condividi