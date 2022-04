Usa: beni sequestrati a oligarchi russi per ricostruire l’Ucraina

Usa: sì a sequestro beni oligarchi per ricostruire l’Ucraina. La Camera degli Stati Uniti ha approvato una legge che permette di utilizzare i proventi del sequestro dei beni russi per aiutare a ricostruire l’Ucraina. Lo ha detto uno dei relatori, Abigail Spanberger.

“Una maggioranza bipartisan della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per approvare la legislazione sul sequestro dei beni per l’atto di ricostruzione dell’Ucraina”, si legge in una dichiarazione. tgcom24.mediaset.it

