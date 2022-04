Meluzzi: Area del Dissenso per 7 punti base

Tutti insieme Area del Dissenso per 7 punti base:

1) No Global

2) No NWO-/2)No WEF-Big Reset-Davos

3) noVax bio Pharma power

4) no transhumanism microchip graphen

5) no War per la pace e dialogo

6) no Deep State Dem Biden

7) Vero Ecologismo Umanistico, no Greta . Contro falsi

Lo scrive il prof. Alesandro Meluzzi su Twitter

Tutti insieme Area del Dissenso per 7 punti base: – /1)No Global -/2)No NWO-/2)No WEF-Big Reset-Davos-/3)noVax bio Pharma power-/4)no transhumanism microchip graphen-/5)no War per la pace e dialogo-/6)no Deep State Dem Biden-/ 7)Vero Ecologismo Umanistico no Greta . Contro falsi

— Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) April 24, 2022