Malore improvviso, muore figlia 26enne del sindaco di Castelbelforte

fonte https://mantovauno.it – CASTELBELFORTE – Una tragedia immensa ha colpito il sindaco di Castelbelforte nonchè vice presidente della Provincia Massimiliano Gazzani. Ieri sera è morta sua figlia Giulia, di soli 26 anni, per un malore improvviso.

Il dramma è avvenuto nella sua abitazione di Castelbelforte.

Giulia sarebbe rientrata a casa dopo l’allenamento in palestra, a quanto pare, non sentendosi già troppo bene. Poi durante la doccia avrebbe accusato il malore fatale.

A trovarla sarebbero stati uno dei fratelli e la mamma che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla per circa un’ora ma purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul corpo della giovane intanto è stata disposta l’autopsia che si terrà martedì per cercare di capire esattamente la causa del decesso.

Giulia Gazzani, dopo la laurea nel 2018, aveva iniziato a lavorare come educatrice per disabili in una struttura sanitaria a Sospiro, in provincia di Cremona.

Oltre al papà Massimiliano lascia nel dolore la mamma Vera e i fratelli Federico e Davide.

