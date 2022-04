Elezioni in Francia, Di Maio: serve europeismo, non sovranismo

“Non entro nel merito delle elezioni in Francia, dico però che ora più che mai è il momento in cui serve una forte spinta europeista per migliorare l’Ue, non il sovranismo per distruggerla”.

Lo ribadisce il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che spiega: “Dobbiamo far prevalere i valori della democrazia, veri e propri anticorpi contro autocrazie e dittature che cercano di annientare i diritti umani”. tgcom24.mediaset.it