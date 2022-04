“Minacce nucleari”, UE: 3 milioni di compresse di iodio all’Ucraina

Stock per 540 milioni di euro, 3 milioni di compresse di iodio all’Ucraina. La Commissione Europea sta preparando una riserva strategica di equipaggiamenti, farmaci, vaccini e altre terapie per rispondere a rischi per la salute pubblica derivanti da minacce nucleari, biologiche e radiologiche.

La riserva strategica include uno stock per 540,5 milioni di euro stabilita in stretta collaborazione con Hera. C’è anche una riserva per la decontaminazione, per fornire equipaggiamenti e squadre di esperti. Come primo passo, l’Ue ha mobilitato la riserva medica di RescEu per acquistare pillole di ioduro di potassio, un farmaco usato nelle emergenze per radiazioni. All’Ucraina sono state consegnate quasi 3 mln di pillole di questo farmaco, tramite Francia e Spagna. adnkronos

