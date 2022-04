Franceschini: “2 milioni di euro per accogliere artisti ucraini”

“In merito alle iniziative di sostegno per l’accoglienza di artisti ucraini, per poter intervenire in fretta abbiamo deciso di dare 100 mila euro a 20 diverse fondazioni, le 14 fondazioni liriche più altre sei tra cui la Biennale, la Triennale, il Maxxi, perché organizzino residenze per artisti”, così Franceschini in audizione alla Camera. / WebTv Camera

Fonte: Agenzia Vista

Condividi