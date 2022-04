Covid, Oms: Italia terza in Europa per numero di decessi

I nuovi contagi covid diminuiscono, cala anche il numero dei morti. L’Italia è quinta al mondo per nuovi positivi e terza in Europa per casi e decessi. E’ il quadro delineato dall’ultimo report settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità.

“Dopo l’aumento osservato durante la prima metà di marzo, il numero di nuovi casi di Covid-19” a livello globale “è diminuito per la seconda settimana consecutiva, con un calo del 16% dal 28 marzo al 3 aprile. In forte riduzione anche il numero dei nuovi decessi (-43%) rispetto alla settimana precedente, quando era stato osservato un ‘picco artificiale'” legato a cambiamenti nella definizione delle morti Covid in Cile e Usa e ad aggiustamenti retrospettivi in India e nel Sudest asiatico.

L’Oms precisa come “queste tendenze dovrebbero essere interpretate con cautela, poiché diversi Paesi stanno progressivamente cambiando le loro strategie di test, determinando una riduzione complessiva dei tamponi eseguiti e quindi dei positivi rilevati”. adnkronos

