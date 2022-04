Gentiloni: non escluse sanzioni sul gas russo

Non escluse sanzioni sul gas russo – “Sappiamo tutti che le sanzioni hanno un impatto sull’economia europea ma se vogliamo rispondere con strumenti economici a una invasione militare ci sta un costo. E se le sanzioni sono estese al gas ovviamente il costo aumenta. La situazione che fronteggiamo giustifica nuove misure. Per ora non le stiamo prendendo con un embargo sul gas dalla Russia ma per il futuro non è escluso”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin. (askanews)

► Austria: no sanzioni che danneggiano più noi che la Russia

Condividi