Aborto, California: disegno di legge legalizzerebbe l’infanticidio

Nelle scorse settimane diversi stati USA hanno approvato leggi estremamente pro-life che fanno ben sperare per il futuro, ma non tutti gli stati sono intenzionati a tutelare la vita dei nascituri e la California si è distinta in questo senso con una proposta shock.

I politici californiani che compongono il “Consiglio per il futuro dell’aborto” hanno infatti appena lanciato una proposta estrema con cui intendono non solo codificare l’uccisione di bambini non ancora nati durante tutti i nove mesi di gravidanza, ma anche depenalizzare l’uccisione di neonati giorni o addirittura settimane dopo la nascita.

La nuova dicitura aggiunta la scorsa settimana al disegno di legge AB 2223 ha rivelato questo inquietante intento, esplicitando che questa legge proteggerebbe una madre da accuse civili e penali per qualsiasi “azione od omissione” relativa alla sua gravidanza, “inclusi aborto spontaneo, morte intrauterina, aborto o morte perinatale”. Sebbene le definizioni di “morte perinatale” varino, tutte includono la morte dei neonati sette giorni o più dopo la nascita.

Numerosi esperti legali della California hanno affermato che questo disegno di legge di fatto legalizzerebbe l’infanticidio, per alcuni anche fino a 28 giorni dopo la nascita.

