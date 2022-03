Usa: sanzioni contro il più grande produttore di chip della Russia

Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato nuove sanzioni contro la Federazione Russa. In particoare i nuovi provvedimenti prendono di mira gli operatori del settore tecnologico russo.L’ufficio del Tesoro predisposto per le sanzioni ha designato 21 entità e 13 individui come parte della rete di società tecnologiche, che sono fondamentali per la macchina da guerra della Federazione Russa e che in queste settimana hanno cercato di eludere le sanzioni internazionali.

Sanzioni contro il più grande produttore di chip

Il Tesoro ha aggiunto altri due settori alle sanzioni: quello aerospaziale e quello marino. Entrambi forniscono tecnologie per il controllo dei satelliti su terra e su mare. Tra le società finite nel mirino del Tesoro Usa c’è Mikron, il più grande produttore di chip della Russia che oggi esporta oltre il 50% della microelettronica russa.

“Continueremo a prendere di mira la macchina da guerra di Putin con sanzioni da ogni angolazione, fino a quando questa insensata guerra non sarà finita”, ha affermato il segretario al Tesoro Janet L. Yellen. (askanews)

