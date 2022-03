Biden: esercito USA migliore forza combattente del mondo

WASHINGTON, 25 MAR – “La posta in gioco non è solo la difesa dell’Ucraina ma la democrazia nel mondo” lo ha detto Joe Biden parlando alle truppe Usa in Polonia, ricordando che “siamo nel mezzo di una battaglia tra democrazie e autocrazie”. L’esercito americano “è la forza combattente migliore nella storia del mondo”, ha aggiunto Biden.

l commander in chief, che ha mangiato un trancio di pizza (salamino e jalapeño) con i soldati in mensa, ha raccontato della sua famiglia in Irlanda e di Beau, ricordando di quando da vicepresidente andò a Baghdad, dove suo figlio era di stanza, e notò che non usava il suo cognome. Beau (morto negli anni scorsi di tumore) gli spiegò che farsi chiamare Biden poteva essere un “grattacapo” nel luogo in cui si trovava e che quindi preferiva usare ‘Hunter’, il cognome da nubile della madre morta (che è anche il nome del fratello). (ANSA)

Condividi