Gli Usa manderanno rinforzi in Medio Oriente

WASHINGTON, 12 APR – Gli Usa invieranno rinforzi in Medio Oriente sullo sfondo delle minacce iraniane contro Israele: lo ha reso noto un dirigente americano. “Stiamo spostando risorse aggiuntive nella regione per rafforzare gli sforzi di deterrenza regionale e aumentare la protezione delle forze armate statunitensi”, ha affermato un dirigente del Pentagono sotto anonimato. (ANSA)

TEL AVIV, 12 APR – “Siamo fortemente preparati in attacco e difesa contro qualsiasi minaccia. Siamo in guerra e da circa sei mesi siamo a un elevato livello di preparazione”. Lo ha ribadito il capo di stato maggiore dell’esercito Herzi Halevi che ha compito una valutazione della situazione in atto.

“L’Idf – ha aggiunto – continua a monitorare da vicino ciò che sta accadendo in Iran e nei vari ambiti, preparandosi costantemente ad affrontare le minacce esistenti e potenziali in coordinamento con l’esercito degli Stati Uniti. Le nostre forze sono preparate e pronte in ogni momento e di fronte a qualsiasi scenario”. (ANSA)