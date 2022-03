Macron: “Stiamo entrando in una crisi alimentare senza precedenti”

Emmanuel Macron ha annunciato una nuova iniziativa di “solidarietà alimentare”, tra i punti chiave della crisi in Ucraina, visto che sia l’Ucraina sia la Russia sono due grandi produttori di cereali. “Ho voluto, come presidente del Consiglio per questo semestre a livello europeo, e in collegamento diretto con l’Unione Africana, lanciare l’iniziativa ‘Farm'”, ha affermato il presidente Macron.

Crisi alimentare senza precedenti

Il suo scopo è “alleviare questa crisi”. In primo luogo sviluppando un piano di emergenza commerciale, liberando scorte da alcuni paesi e, per prevenire la mancanza di produzione questa estate, aiutando i Paesi più dipendenti ad aumentare la loro produzione. “Stiamo entrando in una crisi alimentare senza precedenti“, ha avvertito Macron. ASKANEWS

