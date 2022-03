Liguori: ‘Biden è venuto a vendere il gas americano, non ad aiutare l’Ucraina’

“Biden a Bruxelles è venuto a vendere il petrolio e il gas americano al posto di quello russo”. Così Paolo Liguori, il direttore di Tgcom24 a “Stasera Italia”, commenta la visita del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden al Consiglio Europeo a Bruxelles avvenuta al termine del summit della Nato e della riunione dei leader del G7. Secondo il giornalista “Biden non è vento in Europa ad aiutare l’Ucraina, ma a raccogliere quello che è stato seminato con la guerra: cioè – ribadisce – la vendita del petrolio e del gas americano al posto di quello russo”.

“Non volete capire che le guerre – considera Liguori – si sono sempre fatte per questo: un tempo era per il petrolio, adesso è per il gas”.

E sull’aumento delle spese militari da parte di alcuni Stati, compresa l’Italia, il direttore di Tgcom24 cita direttamente il Papa che ritiene questa misura una pazzia e per la quale ha espresso vergogna. “Sono scandalizzato perché per questo il Papa è stato censurato da tutti i grandi giornali. Una cosa del genere – ricorda Liguori – è successa in passato un’altra volta: quando Benedetto XVI, durante la Prima guerra mondiale, si era rifiutato di assumere una posizione belligerante e lo avevano silenziato. Questo è successo in Italia dove i grandi giornali hanno silenziato il Papa a cui perfino gli ucraini e i russi hanno attribuito una possibilità di trattativa”, conclude. tgcom24.mediaset.it

