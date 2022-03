Zelensky: colloqui di pace prima che la Russia abbia troppe perdite

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede colloqui di pace e sicurezza “senza indugio” con Mosca, che invece vuole prima un testo su cui discutere come condizione essenziale per un vertice con Putin. Un incontro, per il presidente ucraino, “è l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori”. Per il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, le delegazioni dei due Paesi devono preparare e concordare il testo di un trattato.

Il testo di un possibile trattato tra Russia e Ucraina “deve essere approvato prima ancora di menzionare la possibilità di un incontro” tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Lo ha affermato il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass.

Colloqui di pace prima che la Russia abbia troppe perdite

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto colloqui significativi di pace e sicurezza “senza indugio” con Mosca. “Questa è l’unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori”, ha detto in un suo discorso video notturno. “E’ tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che avranno bisogno di diverse generazioni per riprendersi”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it

Drammatico video di Oleksy Arestovic, portavoce del presidente Zelensky: l’esercito ucraino sta sostenendo aspri scontri nella zona di Volonovakha e non ci sono truppe per provare a forzare l’assedio russo a Mariupol’.

