Ucraina, Kiev: la Cina sostenga la coalizione dei Paesi civili

“La Cina può essere l’elemento importante del sistema di sicurezza globale se prende la decisione giusta sostenendo la coalizione dei Paesi civili e se condanna le barbarie della Russia”. Lo afferma, in un post sul suo canale Telegram Mykhailo Podolyak, capo negoziatore dell’Ucraina e consigliere del presidente Zelensky.

“E’ una chance per sedere al tavolo come pari: l’Occidente deve spiegare a Pechino come 1,6 trilioni di dollari differiscano da 150 miliardi di dollari”.(adnkronos)

Coalizione dei Paesi civili? Barbarie della Russia?

GUARDATE LE IMMAGINI DELLA STRAGE DI ODESSA, compiuta dagli ucraini – per sapere di che cosa sono capaci i soci UE_USA_NATO

► Strage di Odessa

Condividi